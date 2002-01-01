  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وفاة المناضل والداعم للقضية الفلسطينية ديزموند توتو

الأحد 26 ديسمبر 2021 01:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة المناضل والداعم للقضية الفلسطينية ديزموند توتو



كيب تاون / سما /

أعلن في جنوب أفريقيا، اليوم الأحد، عن وفاة كبير أساقفة البلاد ديزموند توتو الحائز على جائزة نوبل للسلام، وأحد أهم المناضلين السابقين من أجل إنهاء سياسة الفصل العنصري، والمؤيد للقضية الفلسطينية.

وقال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا "يفتح رحيل كبير الأساقفة الفخري ديزموند توتو فصلا آخر من فصول الحزن في توديع أمتنا لجيل من العظماء الذين تركوا لنا جنوب أفريقيا محررة".

وأضاف، " كان توتو رجلا يتميّز بذكاء لافت ونزاهة، ولم تقوَ عليه قوات الفصل العنصري. وكان على قدر كبير من الرقة في تعاطفه مع الذين كابدوا القمع والظلم والعنف في نظام الفصل العنصري، ومع المظلومين والظالمين على حد سواء في العالم أجمع".

واشتهر توتو بتأييده للنضال السلمي، وبقدر معارضته سياسة التمييز العنصري (أبرتهايد) في جنوب أفريقيا، وبتأييده للقضية الفلسطينية، فكان يرى أن العنف الإسرائيلي لا يمكن أن يولد إلا المزيد من الكراهية والعنف المتبادل.

وفي تصريح له، في العام 2002، قال توتو: إن سياسة إسرائيل لا تضاهيها إلا سياسة التمييز العنصري التي كانت سائدة في بلاده ضد السود.

#ديزموند توتو #القضية الفلسطينية #جنوب أفريقيا

الأكثر قراءة اليوم

غضب واسع في "إسرائيل"... "انتقام شديد" يربك حسابات الهجوم على إيران

مصادر فلسطينية: الفصائل تعطي الوسطاء مهلة جديدة قبل التصعيد

ماذا يحدث إذا استخدمت "إسرائيل" قنبلة نووية لقصف إيران؟

شاهد: وكالات إيرانية تنشر مقطع فيديو كاملا يحاكي قصف مفاعل ديمونا الإسرائيلي

تقرير: رد فعل مفاجئ من رئيس وزراء إسرائيل على التصريحات المتكررة حول الحرب مع إيران

واللا العبري يتحدث عن التحديات العسكرية التي تواجه الجيش الاسرائيلي في المواجهة القادمة مع غزة

السعودية تحسم الجدل المثار بشأن إمكانية استيراد شجرة "الكريسماس"

الأخبار الرئيسية

وزارة الصحة : تسجيل أول إصابة بمتحور أوميكرون في قطاع غزة.

7 وفيات و176 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة تعلن انطلاق فعاليات "الركن الشديد 2"

هآرتس: إسرائيل تخطط لمنح سلسلة امتيازات اقتصادية لغزة وهي كالتالي ..

“فشل أمني اسرائيلي جديد”.. ما علاقة طائرة بينيت ؟

الاتصالات الفلسطينية