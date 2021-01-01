أخصائية تغذية تنصح فئة من الناس بتجنب تناول فاكهة البوملي

وكالات / سما /

قالت الإخصائية الروسية في مجال التغذية، أناستاسيا غافريكوفا، إنه يتعين على فئة من المرضى استبعاد فاكهة البوملي من النظام الغذائي.

وأوضحت غافريكوفا أن هذه الفاكهة من الحمضيات التي تتميز بنسبة عالية من الأحماض، لذلك لا ينصح بتناول البوملي للأشخاص الذين يعانون من حموضة عالية، ومن مشاكل في الأغشية المخاطية للمعدة والاثني عشر.

كذلك يتعين على الأشخاص الذين يشكون من التهاب الكبد والتهاب الكلية عدم تناول هذه الفاكهة واستبعادها من قائمة غذائهم.

أما بالنسبة للأشخاص الذين لا يعانون من هذه الأمراض، فإن تناول البوملي باعتدال سيكون مفيدا.

وتحتوي هذه الفاكهة على العديد من الفيتامينات (أ ، ج ، ب1 ، ب2 ، ب5)، والمعادن (الكالسيوم، البوتاسيوم، الحديد، الفوسفور، الصوديوم)، وكذلك الألياف والأحماض العضوية.

وقالت الإخصائية في مجال التغذية إن البوملي يعزز المناعة، ويحسن الصحة العامة والمزاج، كما تساعد هذه الفاكهة في تسريع التخلص من إفرازات الجسم السامة، وفي امتصاص العناصر الغذائية.