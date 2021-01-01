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غوغل تطور ساعات ذكية بمواصفات مميزة

الأحد 26 ديسمبر 2021 01:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
غوغل تطور ساعات ذكية بمواصفات مميزة



وكالات / سما /

سرّبت بعض مواقع الإنترنت صورا ومعلومات تتعلق بساعة ذكية تطورها غوغل لتنافس ساعات آبل وسامسونغ.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن الساعة الجديدة Google Pixel Watch ستحصل هيكل أساسي دائري الشكل مصنوع من البلاستيك المتين والخفيف الوزن، وشاشة لمسية منحنية الحواف.

وستحصل هذه الساعة على نظام Wear OS الحديث من غوغل، كما ستجهز بتقنيات تساعد المستخدم على التحكم بها عبر الأوامر الصوتية، كما سيكون بإمكان المستخدم ضبط ساعته بحيث لا تضاء شاشة الساعة بالكامل عند تلقي الأمر الصوتي بل تظهر على الشاشة ألوان غوغل الرباعية للمساعد الصوتي، ما سيساعد على ترشيد استهلاك طاقة البطارية.

كما ستكون شاشة الساعة على الأغلب مصنوعة من طبقتيتن تعمل إحداهما لإظهار الوقت والتواريخ وبعض البيانات في وضعية ترشيد استهلاك الطاقة، ما سيجعل البطارية تدوم مدة أطول.

وستجهز Pixel Watch بحساسات لقياس معدلات نبض القلب ومعدلات الأكسجة في دم المستخدم، كما ستحصل على تطبيقات لمراقبة معدلات النوم ومعدلات النشاط البدني، وتطبيقات لمراقبة معدلات الخطواط التي يقطعها المستخدم يوميا، فضلا عن أن غوغل ستزودها بشريحة NFC، وشرائح للاتصال اللاسلكي مع الأجهزة والهواتف الذكية وشبكات الإنترنت اللاسلكية.

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