  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

تسريبات تتحدث عن سيارة أبل المنتظرة.. مزايا مذهلة

الأحد 26 ديسمبر 2021 01:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
تسريبات تتحدث عن سيارة أبل المنتظرة.. مزايا مذهلة



وكالات / سما /

في عام 2014، ظهرت تسريبات للمرة الأولى عن نية شركة أبل الأميركية العملاقة اقتحام سوق السيارات الكهربائية، لكن القليل جرى الكشف عنه رسميا في هذا الإطار.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن هناك علامات تظهر تقدم أبل في مشروع السيارات الكهربائية، مشيرة إلى الاختبارات المستمرة التي تجري على برنامج القيادة الذاتية في مدينة كوبيرتينو بولاية كاليفورنيا.

وتجري هذه التجارب على أسطول من سيارات "لكزس" الرياضية، حيث جرى إضافة أدوات متطورة لها مثل أجهزة الاستشعار.

وبناء على هذه المعلومات، يتوقع الخبراء الشكل الذي ستبدو عليه سيارات أبل، والميزات الثورية التي قد تتضمنها.

ويقول إن أبرز هذه المزايا هي شاشة تحكم تعمل باللمس، إلى جانب مساعد آلي ذكي يشبه نظام "سيري" الموجود في هواتف آيفون.

وعملت شركة بريطانية لتأجير السيارات اسمها Vanarama بالتعاون مع فنانين لرسم نموذج تقريبي للشكل الذي ستظهر عليه سيارة أبل.

ويتميز الشكل المتوقع للسيارة المنتظرة بالخطوط الأنيقة والبسيطة في آن.

وقال المدير التنفيذي للشركة، آندي ألدرسون، إن الشائعات حول سيارة أبل بدأت في عام 2014، واكتسبت زهما منذ ذلك الوقت.

وأضاف أن الأمر صار بالغ الأهمية في صناعة السيارة وحتى خارجها، مؤكدا أن الشركة حريصة على رؤية الشكل الذي ستبدو عليه.

ولفت إلى أن التصميم اعتمد على براءات اختراع قدمتها شركة أبل، مع بناء تصميمات وجماليات متوقعة من أبل، بالإضافة إلى ما تسرب من معلومات عن السيارة، فهذه أبرز مؤشرات عن الشكل الذي ستتخذه السيارة.

 
#سيارة أبل #سيارة #أبل #السيارات الكهربائية

الأكثر قراءة اليوم

غضب واسع في "إسرائيل"... "انتقام شديد" يربك حسابات الهجوم على إيران

مصادر فلسطينية: الفصائل تعطي الوسطاء مهلة جديدة قبل التصعيد

ماذا يحدث إذا استخدمت "إسرائيل" قنبلة نووية لقصف إيران؟

شاهد: وكالات إيرانية تنشر مقطع فيديو كاملا يحاكي قصف مفاعل ديمونا الإسرائيلي

تقرير: رد فعل مفاجئ من رئيس وزراء إسرائيل على التصريحات المتكررة حول الحرب مع إيران

واللا العبري يتحدث عن التحديات العسكرية التي تواجه الجيش الاسرائيلي في المواجهة القادمة مع غزة

السعودية تحسم الجدل المثار بشأن إمكانية استيراد شجرة "الكريسماس"

الأخبار الرئيسية

وزارة الصحة : تسجيل أول إصابة بمتحور أوميكرون في قطاع غزة.

7 وفيات و176 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة تعلن انطلاق فعاليات "الركن الشديد 2"

هآرتس: إسرائيل تخطط لمنح سلسلة امتيازات اقتصادية لغزة وهي كالتالي ..

“فشل أمني اسرائيلي جديد”.. ما علاقة طائرة بينيت ؟

الاتصالات الفلسطينية