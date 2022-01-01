الوفد الطبي المصري يجري عشرات العمليات المعقدة بمستشفيات غزة

غزة/ سما /

أجرى الوفد الطبي المصري، الذي وصل قطاع غزة الخميس الماضي، عشرات العمليات المعقدة في مستشفيات القطاع لعدد من المرضى هناك، وذلك في تخصصات جراحية مختلفة.

وذكرت وزارة الصحة بغزة، في تقريرها اليومي الصادر اليوم الأحد، أن الوفد تمكن خلال يوم أمس السبت، من إجراء 19 عملية جراحية معقدة ونوعية.

ولفت التقرير، إلى أن العمليات التي أجريت بالشراكة مع الطاقم الطبي المحلي، شملت إجراء 7 عمليات جراحية في مجمع الشفاء الطبي، حيث تم إجراء عملية جراحة قلب، وعمليتين في تخصص الجراحة العامة والأورام و4 عمليات قسطرة قلبية.

كما أجرى الوفد الطبي المصري بالشراكة مع طواقمنا الجراحية 6 عمليات في مجال الكسور المعقدة وذلك في مجمع ناصر الطبي، إلى جانب إجراء 5 عمليات في تخصصات العظام أجراها الوفد الطبي بالشراكة مع طواقم مستشفى غزة الأوروبي.

وأجرى الوفد الطبي المصري بالشراكة مع طواقمنا الطبية عملية جراحية معقدة في تخصص العمود الفقري والأعصاب، وذلك في مستشفى غزة الأوروبي.