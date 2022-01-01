  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الوفد الطبي المصري يجري عشرات العمليات المعقدة بمستشفيات غزة

الأحد 26 ديسمبر 2021 12:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الوفد الطبي المصري يجري عشرات العمليات المعقدة بمستشفيات غزة



غزة/ سما /

أجرى الوفد الطبي المصري، الذي وصل قطاع غزة الخميس الماضي، عشرات العمليات المعقدة في مستشفيات القطاع لعدد من المرضى هناك، وذلك في تخصصات جراحية مختلفة.

وذكرت وزارة الصحة بغزة، في تقريرها اليومي الصادر اليوم الأحد، أن الوفد تمكن خلال يوم أمس السبت، من إجراء 19 عملية جراحية معقدة ونوعية.

ولفت التقرير، إلى أن العمليات التي أجريت بالشراكة مع الطاقم الطبي المحلي، شملت إجراء 7 عمليات جراحية في مجمع الشفاء الطبي، حيث تم إجراء عملية جراحة قلب، وعمليتين في تخصص الجراحة العامة والأورام و4 عمليات قسطرة قلبية.

كما أجرى الوفد الطبي المصري بالشراكة مع طواقمنا الجراحية 6 عمليات في مجال الكسور المعقدة وذلك في مجمع ناصر الطبي، إلى جانب إجراء 5 عمليات في تخصصات العظام أجراها الوفد الطبي بالشراكة مع طواقم مستشفى غزة الأوروبي.

وأجرى الوفد الطبي المصري بالشراكة مع طواقمنا الطبية عملية جراحية معقدة في تخصص العمود الفقري والأعصاب، وذلك في مستشفى غزة الأوروبي.

الأكثر قراءة اليوم

غضب واسع في "إسرائيل"... "انتقام شديد" يربك حسابات الهجوم على إيران

مصادر فلسطينية: الفصائل تعطي الوسطاء مهلة جديدة قبل التصعيد

ماذا يحدث إذا استخدمت "إسرائيل" قنبلة نووية لقصف إيران؟

شاهد: وكالات إيرانية تنشر مقطع فيديو كاملا يحاكي قصف مفاعل ديمونا الإسرائيلي

تقرير: رد فعل مفاجئ من رئيس وزراء إسرائيل على التصريحات المتكررة حول الحرب مع إيران

واللا العبري يتحدث عن التحديات العسكرية التي تواجه الجيش الاسرائيلي في المواجهة القادمة مع غزة

السعودية تحسم الجدل المثار بشأن إمكانية استيراد شجرة "الكريسماس"

الأخبار الرئيسية

وزارة الصحة : تسجيل أول إصابة بمتحور أوميكرون في قطاع غزة.

7 وفيات و176 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة تعلن انطلاق فعاليات "الركن الشديد 2"

هآرتس: إسرائيل تخطط لمنح سلسلة امتيازات اقتصادية لغزة وهي كالتالي ..

“فشل أمني اسرائيلي جديد”.. ما علاقة طائرة بينيت ؟

الاتصالات الفلسطينية