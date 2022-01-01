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مقبلون على مرحلة عصيبة و موجة عنيفة

وزارة الصحة : تسجيل أول إصابة بمتحور أوميكرون في قطاع غزة.

الأحد 26 ديسمبر 2021 12:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الصحة : تسجيل أول إصابة بمتحور أوميكرون في قطاع غزة.



غزة/ سما /

اعنلت وزارة الصحة اليوم الاحد عن  تسجيل أول إصابة بمتحور أوميكرون في قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي نعلن عن دخول متحور أوميكرون إلى قطاع غزة بشكل رسمي.

واوضحت الوزارة ان الإصابة لمواطن مقيم داخل قطاع غزة وهذا يؤكد أن السلالة منتشرة وموجودة في المجتمع.

وقالت الوزارة انه من المتوقع أن تكون سلالة أوميكرون الأكثر انتشارًا خلال الفترة المقبلة.

واكدت اننا مقبلون على مرحلة عصيبة ودخول موجة عنيفة كما هو متوقع.

ودعت الوزارة إلى وجوب المسارعة بتعظيم جهوزيتنا لمواجهة الموجة الربعة، وتكاثف كل الجهود حتى نخرج من الموجة الجديدة لكورونا بأقل الخسائر.

وأوضحت أنها تجهز المختبر لاستيعاب أكبر عدد من الاختبارات لفحص كورونا، وستعزز مراكز الفرز التنفسي ورفدها بأعداد من الكوادر الصحية.

وتابعت: "هناك معيقات تواجهنا في تعظيم جهوزيتنا لسلالة أوميكرون بسبب الحصار وتهالك القطاع الصحي والمضايقات الإضافية من جانب الاحتلال".

يتبع ..

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