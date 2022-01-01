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الإعلام العبري: الجيش الإسرائيلي يسرع التحضيرات لهجوم محتمل على إيران

الأحد 26 ديسمبر 2021 12:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلام العبري: الجيش الإسرائيلي يسرع التحضيرات لهجوم محتمل على إيران



القدس المحتلة / سما /

أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الأحد بأن قيادة الجيش الإسرائيلي تتخذ خطوات تمهيدا للجوء المحتمل إلى سيناريو شن هجوم عسكري على برنامج إيران النووي.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان، أفيف كوخافي، أوعز للقوات المسلحة بتسريع التحضيرات لشن هجوم محتمل في إيران.

وأشارت الإذاعة إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي، ضمن إطار هذه التحضيرات، أدخل تعديلات على البرامج التدريبية والتاهيلية الخاصة بالطيارين والملاحين، موضحة أن هذه التعديلات تخص المراحل المتقدمة من تلك البرامج التدريبية.

ويأتي ذلك على خلفية تصعيد التوترات المتزايدة أصلا بين تل أبيب وطهران، وإجراء إيران مناورات عسكرية ذكرت وكالة "فارس" أنها شملت محاكاة سيناريو استهداف مفاعل ديمونا النووي الإسرائيلي.

من جانبها، حذرت إسرائيل مرارا وتكرارا من أنها لن تتردد في استخدام أي من الأساليب المتوفرة لديه بغية منع إيران من الحصول على ترسانة انووية.

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