الرئاسة: لن نسمح باستمرار اعتداءات المستوطنين الإرهابية على أبناء شعبنا

رام الله / سما /

أدان نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأحد، استمرار اعتداءات المستوطنين الإرهابية على أبناء شعبنا، والتي كان آخرها الاعتداءات الإرهابية أمس على قرى برقة، وسبسطية، وبزاريا، والتي أسفرت عن إصابة أكثر من 250 مواطنًا، عدا عن ترويع الأطفال وتخريب الممتلكات وقطع الطرق.

وقال أبو ردينة في تصريح صحفي له، لن نسمح باستمرار اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على شعبنا، مؤكدا أن شعبنا لديه كافة الوسائل للدفاع عن حقوقه، ولا يجوز الاستهانة بقدراته وعزيمته.

وأضاف إن “الوضع الحالي جراء سياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية بمثابة “لعب بالنار” وهو “غير مقبول، ولا يُحتمل، ولن نسمح باستمراره”.

وأكد الناطق باسم الرئاسة أنه “ليس هناك أي قوة تستطيع أن تفرض على الشعب الفلسطيني ماذا يعمل وهو يملك القدرة والعزيمة والإمكانية للتصدي لكل المؤامرات التي تحاك ضد القضية”.

وطالب المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن، بالتدخل العاجل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، حيث لا يمكن أن تبقى إسرائيل تتصرف كدولة فوق القانون.

وشدد أبو ردينة على ضرورة العمل للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف الاستيطان ولجم اعتداءات المستوطنين التي تهدف بالأساس إلى إفشال الجهود الأميركية والدولية الرامية إلى إحياء العملية السياسية.