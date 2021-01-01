  1. الرئيسية
  2. الرياضة

عائق واحد يُبعد برشلونة عن التوقيع مع نجم يوفنتوس

الأحد 26 ديسمبر 2021 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عائق واحد يُبعد برشلونة عن التوقيع مع نجم يوفنتوس



وكالات / سما /

حدد نادي برشلونة اسم المدافع الهولندي ماتييس دي ليخت كأحد الأسماء المحتملة لتدعيم خط دفاعه في المستقبل القريب، لكن حسب التقارير الأخيرة فإن راتب قلب الدفاع الهولندي قد يكون خارج قدرة ميزانية النادي الكاتالوني في الوقت الحالي.

أثار مينو رايولا الأجواء قبل أسبوع حينما تطرق لمستقبل مدافع يوفنتوس، حيث أشار في حواره إلى ميكروفونات NRC بأن نجم أياكس أمستردام السابق أصبح مستعد لاتخاذ خطوة جديدة في حياته المهنية.

وعاد من جديد ربط المدافع الهولندي بالانتقال إلى فريق نادي برشلونة، وذلك بعد أن كان أحد اللاعبين المرتبطين بقوة بالانتقال إلى البلاوجرانا قبل أن ينتقل إلى البيانكونيري.

ولكن حسب تقرير موقع توتو ميركاتو فإن حلم التوقيع مع دي ليخت قد يكون بعيد المنال بالنسبة لنادي برشلونة في الوقت الحالي، وذلك لأنه لا يستطيع تحمل راتبه المرتفع.

وأشارت صحيفة سبورت بالفعل إلى أن أكبر عقبة تقف في طريق برشلونة هو أن راتب دي ليخت لن يكون في متناول النادي الكاتالوني، وذلك بغض النظر عن رسوم الانتقال الكبيرة المتوقعة حيث سيكون لزاماً على إدارة لابورتا توفير ما يقرب من 120 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي الموجود في عقد ليخت مع نادي السيدة العجوز.

#برشلونة #يوفنتوس #دي ليخت #ماتياس دي ليخت

الأكثر قراءة اليوم

غضب واسع في "إسرائيل"... "انتقام شديد" يربك حسابات الهجوم على إيران

ماذا يحدث إذا استخدمت "إسرائيل" قنبلة نووية لقصف إيران؟

شاهد: وكالات إيرانية تنشر مقطع فيديو كاملا يحاكي قصف مفاعل ديمونا الإسرائيلي

تقرير: رد فعل مفاجئ من رئيس وزراء إسرائيل على التصريحات المتكررة حول الحرب مع إيران

السعودية تحسم الجدل المثار بشأن إمكانية استيراد شجرة "الكريسماس"

تحذير وتهديد لاسرائيل.. طهران تكشف رسالة المناورات الأخيرة الموجهة إلى الدول الصديقة والمجاورة

تقرير: موشيه ديان طرح استخدام "السلاح النووي" في حرب أكتوبر 1973 وغولدا مائير ترد عليه..

الأخبار الرئيسية

الصحة: 4 وفيات و20 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة تعلن انطلاق فعاليات "الركن الشديد 2"

هآرتس: إسرائيل تخطط لمنح سلسلة امتيازات اقتصادية لغزة وهي كالتالي ..

“فشل أمني اسرائيلي جديد”.. ما علاقة طائرة بينيت ؟

اس

واللا العبري يتحدث عن التحديات العسكرية التي تواجه الجيش الاسرائيلي في المواجهة القادمة مع غزة

الاتصالات الفلسطينية