عائق واحد يُبعد برشلونة عن التوقيع مع نجم يوفنتوس

وكالات / سما /

حدد نادي برشلونة اسم المدافع الهولندي ماتييس دي ليخت كأحد الأسماء المحتملة لتدعيم خط دفاعه في المستقبل القريب، لكن حسب التقارير الأخيرة فإن راتب قلب الدفاع الهولندي قد يكون خارج قدرة ميزانية النادي الكاتالوني في الوقت الحالي.

أثار مينو رايولا الأجواء قبل أسبوع حينما تطرق لمستقبل مدافع يوفنتوس، حيث أشار في حواره إلى ميكروفونات NRC بأن نجم أياكس أمستردام السابق أصبح مستعد لاتخاذ خطوة جديدة في حياته المهنية.

وعاد من جديد ربط المدافع الهولندي بالانتقال إلى فريق نادي برشلونة، وذلك بعد أن كان أحد اللاعبين المرتبطين بقوة بالانتقال إلى البلاوجرانا قبل أن ينتقل إلى البيانكونيري.

ولكن حسب تقرير موقع توتو ميركاتو فإن حلم التوقيع مع دي ليخت قد يكون بعيد المنال بالنسبة لنادي برشلونة في الوقت الحالي، وذلك لأنه لا يستطيع تحمل راتبه المرتفع.

وأشارت صحيفة سبورت بالفعل إلى أن أكبر عقبة تقف في طريق برشلونة هو أن راتب دي ليخت لن يكون في متناول النادي الكاتالوني، وذلك بغض النظر عن رسوم الانتقال الكبيرة المتوقعة حيث سيكون لزاماً على إدارة لابورتا توفير ما يقرب من 120 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي الموجود في عقد ليخت مع نادي السيدة العجوز.