ليروى ساني يصدم جمهور ريال مدريد بتصريح مثير!

وكالات / سما /

صدم الجناح الألماني ليروى ساني، لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني، جمهور نادي ريال مدريد الإسباني، واستبعد الميرينجي من قائمة المرشحين للفوز بلقب دوري ابطال أوروبا هذا الموسم.

ويواجه ريال مدريد نظيره الفرنسي، باريس سان جيرمان، في دور الستة عشر من التشامبيونزليج، خلال شهر فبراير ومارس المقبلين، علماً بأن ساني استبعد الفريق الباريسي أيضاً من ترشيحاته للفوز باللقب.

وقال ساني في تصريحات صحفية، مساء السبت، عن المرشحين للفوز باللقب “في الوقت الحالي يمكن القول أن بايرن ميونخ رفقة مانشستر سيتي، ليفربول وتشيلسي هم المرشحون للفوز بدوري الابطال”.

وأضاف مفيداً “أرى أن بايرن ميونخ هو الفريق الأقوى في أوروبا حالياً، ولكن حالة الفريق قد تتغير سريعاً بالقرب من نهاية الموسم”.

واستمر اللاعب في حديثه “لا نريد أن ندع أي منافس يقترب منا في جدول ترتيب الدوري الألماني، وبالطبع نريد الفوز بلقب البوندسليجا، وفي التشامبيونزليج كما جرت العادة، هناك تفاصيل صغيرة تكون عنصر الحسم في هذه البطولة، لم أفز بلقب الابطال حتى الآن لذلك أنا متحمس بشدة”.