فيديو.. اتحاد خانيونس يعمق جراح الصداقة.. وخدمات رفح يواصل انتصاراته

غزة / سما /

حقق اتحاد خانيونس فوزا غاليا على نظيره الصداقة (2-1), ضمن منافسات الأسبوع الرابع من دوري الدرجة الممتازة.

وتقدم الصداقة بهدف عن طريق يوسف سالم (26), قبل أن يردّ "الطواحين" بهدفين عبر أنور عمران (70), وخالد النبريص (87).

ورفع الفائز رصيده إلى 10 نقاط في المركز الأول, وبقي رصيد الخاسر نقطتين في المركز التاسع.

خدمات رفح – الأهلي الفلسطيني (1-0)

وانتصر خدمات رفح على الأهلي الفلسطيني بصعوبة (1-0).

ويدين "الأخضر" الرفحي بفوزه الثمين إلى يسار الصباحين الذي سجل هدف المباراة الوحيد (18), ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث, ويتوقف رصيد الأهلي عند نقطة واحدة في المركز الحادي عشر وقبل الأخير.

دوري الأولى

وفي الدرجة الأولى, تفوق بيت حانون الأهلي على نماء (1-0), وتعادل خدمات خانيونس مع الأقصى (1-1).

دوري الثانية

أما في الدرجة الثانية, فقد انتصر القادسية على الرضوان (2-0), وبنفس النتيجة تفوق الرباط على الوفاق.

دوري الثالثة

وفي الدرجة الثالثة فرع "غزة والشمال", حقق المغراقة فوزا ثمينا على حساب حطين (1-0).









