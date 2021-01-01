السيسي لمواطن طلب منه هدية: أنا مبهاديش حد وما بديش فلوس لحد

القاهرة / وكالات /

“أنا مبهاديش حد ومبديش فلوس لحد خالص»

بتلك الكلمات رد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أحد الحضور الذي قال للرئيس: «إحنا عشمانين في هدية من سيادتك.. بالنسبة للتذكرة والوجبة وحاجات صغيرة كدا بالنسبة للمواطن متوسط الدخل والموظف متوسط الدخل يا فندم 150 و200 جنيه هيتم خصمها الشهر ده»، ورد الرئيس عليه قائلا: «أنا أعمل شغل بس.. أنا مبهاديش حد ومبديش فلوس لحد خالص».

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من المشروعات القومية بالصعيد اليوم السبت.

وشهد السيسي افتتاحات المشروعات القومية، اليوم، والتي تأتي ضمن فاعليات «أسبوع الصعيد» في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث تتضمن الافتتاحات عددا من المجمعات الصناعية والمحاور والطرق لا سيما المحاور العرضية على نهر النيل.