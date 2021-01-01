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الصحة: 4 وفيات و20 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

الأحد 26 ديسمبر 2021 10:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: 4 وفيات و20 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة



غزة/ سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 4 حالات وفاة و20 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 192 فحصا مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 70 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 189837 إصابة بينها 1581 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 186565 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة لـ 1691.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 60 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة لـ 44.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 1606760 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 535774 شخصًا.

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