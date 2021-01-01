القدس المحتلة / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الثلاث (هآرتس، يديعوت أحرنوت، معاريف)، الصادرة اليوم الأحد.

* "هآرتس":

المستشار القانوني سمح بتقييد غير المطعمين والحكومة الإسرائيلية ستقر خطوات صارمة ضدهم

اليوم التعليم عن بعد في البلدات الحمراء

الفلسطينيون: إصابة عشرة أشخاص بالرصاص الحي و48 آخرين بالرصاص المغلف واصابة خطيرة لأحد الجرحى

"محكمة الصلح" بالقدس تمنع ناشطتين من دخول حي الشيخ جراح لمدة أسبوع

إيران: لن نخصب اليورانيوم لأكثر من 60 بالمائة حتى وإن فشلت المفاوضات

* "يديعوت أحرونوت":

المعركة على التعليم في ظل تفشي المتحور الجديد

ارتفاع عدد المصابين بالميكرون وصل إلى 1118

ارتفاع مقلق لعدد الإصابات بالأنفلونزا العادية

وزارة الأمن تفتتح كلية عسكرية لطلاب الثانوية للخدمة في الموساد والشاباك والجيش

مراقب الليكود ضد نتنياهو: يستغل الحزب لمصالحه الشخصية

"اوميكرون" يشل مطارات العالم

* "معاريف":