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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الأحد 26 ديسمبر 2021 10:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



القدس المحتلة / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الثلاث (هآرتس، يديعوت أحرنوت، معاريف)، الصادرة اليوم الأحد.

* "هآرتس": 

  • المستشار القانوني سمح بتقييد غير المطعمين والحكومة الإسرائيلية ستقر خطوات صارمة ضدهم

  • اليوم التعليم عن بعد في البلدات الحمراء

  • الفلسطينيون: إصابة عشرة أشخاص بالرصاص الحي و48 آخرين بالرصاص المغلف واصابة خطيرة لأحد الجرحى

  • "محكمة الصلح" بالقدس تمنع ناشطتين من دخول حي الشيخ جراح لمدة أسبوع 

  • إيران: لن نخصب اليورانيوم لأكثر من 60 بالمائة حتى وإن فشلت المفاوضات 

* "يديعوت أحرونوت": 

  • المعركة على التعليم في ظل تفشي المتحور الجديد 

  • ارتفاع عدد المصابين بالميكرون وصل إلى 1118 

  • ارتفاع مقلق لعدد الإصابات بالأنفلونزا العادية 

  • وزارة الأمن تفتتح كلية عسكرية لطلاب الثانوية للخدمة في الموساد والشاباك والجيش 

  • مراقب الليكود ضد نتنياهو: يستغل الحزب لمصالحه الشخصية 

  • "اوميكرون" يشل مطارات العالم 

* "معاريف": 

  • مضاعفة عدد المصابين بالمتحور الجديد 

  • احتفالات رأس السنة الميلادية تقلق وزارة الصحة 

  • الحكومة الإسرائيلية تعقد اجتماعها الأسبوعي في هضبة الجولان لإقرار بناء مستوطنات جديدة بتكلفة مليار شيقل 

  • الجيش يهدم ستة مبانٍ في مستوطنة "حومش" ويعلنها منطقة عسكرية مغلقة 

  • مصدر أمني: لن نكرر الخطأ في مستوطنة "ابيتار" 

  • إيران تهدد بقصف المفاعل النووي في ديمونة 

#الصحف الإسرائيلية

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