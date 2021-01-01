فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الثلاث (هآرتس، يديعوت أحرنوت، معاريف)، الصادرة اليوم الأحد.
* "هآرتس":
-
المستشار القانوني سمح بتقييد غير المطعمين والحكومة الإسرائيلية ستقر خطوات صارمة ضدهم
-
اليوم التعليم عن بعد في البلدات الحمراء
-
الفلسطينيون: إصابة عشرة أشخاص بالرصاص الحي و48 آخرين بالرصاص المغلف واصابة خطيرة لأحد الجرحى
-
"محكمة الصلح" بالقدس تمنع ناشطتين من دخول حي الشيخ جراح لمدة أسبوع
-
إيران: لن نخصب اليورانيوم لأكثر من 60 بالمائة حتى وإن فشلت المفاوضات
* "يديعوت أحرونوت":
-
المعركة على التعليم في ظل تفشي المتحور الجديد
-
ارتفاع عدد المصابين بالميكرون وصل إلى 1118
-
ارتفاع مقلق لعدد الإصابات بالأنفلونزا العادية
-
وزارة الأمن تفتتح كلية عسكرية لطلاب الثانوية للخدمة في الموساد والشاباك والجيش
-
مراقب الليكود ضد نتنياهو: يستغل الحزب لمصالحه الشخصية
-
"اوميكرون" يشل مطارات العالم
* "معاريف":
-
مضاعفة عدد المصابين بالمتحور الجديد
-
احتفالات رأس السنة الميلادية تقلق وزارة الصحة
-
الحكومة الإسرائيلية تعقد اجتماعها الأسبوعي في هضبة الجولان لإقرار بناء مستوطنات جديدة بتكلفة مليار شيقل
-
الجيش يهدم ستة مبانٍ في مستوطنة "حومش" ويعلنها منطقة عسكرية مغلقة
-
مصدر أمني: لن نكرر الخطأ في مستوطنة "ابيتار"
-
إيران تهدد بقصف المفاعل النووي في ديمونة