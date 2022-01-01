"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في سلطنة بروناي

رام الله / سما /

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، عن توفر عدد من المنح الدراسية في سلطنة بروناي للعام الدراسي 2022 - 2023، في مجالات البكالوريوس والدراسات العليا.

ودعت الوزارة المعنيين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على كامل التفاصيل؛ بما في ذلك التعليمات والوثائق المطلوبة، والشروط والتخصصات المطروحة والموعد النهائي لتقديم الطلبات.

وأوضحت "التعليم العالي" أن تقديم الطلبات، مرفقاً معها الوثائق المطلوبة والمصدقة حسب الأصول؛ يتم في مقر الوزارة برام الله أو في مكاتب التعليم العالي بنابلس والخليل، فيما يتم تقديم طلبات طلبة قطاع غزة بمقر الوزارة في حي تل الهوا.