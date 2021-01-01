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الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة تعلن انطلاق فعاليات "الركن الشديد 2"

الأحد 26 ديسمبر 2021 09:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة تعلن انطلاق فعاليات "الركن الشديد 2"



غزة/ سما /

أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الأحد، انطلاق فعاليات التدريب المشترك للفصائل المسلحة تحت اسم "الركن الشديد 2".

وقالت الغرفة المشتركة، في بيان صحفي، إن التدريبات تستمر لعدة أيام في مواقع وميادين التدريب بمشاركة كافة فصائل المقاومة الفلسطينية.

وأضافت أن التدريب المشترك سيشهد العديد من الأنشطة التدريبية والفعاليات العسكرية لتبادل الخبرات بين جميع فصائل المقاومة لتحقيق التجانس وتوحيد المفاهيم وسرعة تنفيذ المهام بكفاءة واقتدار.

وأشارت الى أن التدريبات ستختتم بمناورة (الركن الشديد 2) العسكرية المشتركة والتي تهدف لرفع الكفاءة والجاهزية القتالية لفصائل المقاومة لمواجهة مختلف التحديات والتهديدات.



 

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