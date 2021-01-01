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حماس: المقاومة هي القادرة على ردع المستوطنين ووقف عدوانهم

الأحد 26 ديسمبر 2021 09:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: المقاومة هي القادرة على ردع المستوطنين ووقف عدوانهم



غزة/ سما /

 قالت حركة حماس، الليلة الماضية، إن المقاومة بكافة أشكالها وعلى رأسها المقاومة المسلحة هي القادرة على ردع المستوطنين ووقف عدوانهم.

واعتبر القيادي في حماس عبد الحكيم حنيني خلال تصريح صحفي له، عمليات إطلاق النار التي نفذت الليلة الماضية في أكثر من منطقة بالضفة الغربية ضد القوات الإسرائيلية، ما هي إلا رسالة أولية وأن على الاحتلال أن يستعد لمعركة شاملة مع كافة أبناء الشعب الفلسطيني حتى دحره واقتلاعه من جذوره. كما قال.

وتوجه حنيني بالتحية للجماهير التي هبت للدفاع عن بلدات غرب نابلس، والانتفاض في وجه الاحتلال والدخول في مواجهات معه ومع المستوطنين.

ودعا الجماهير في الضفة والقدس وكل مكان لمؤازرة برقة والتخفيف عنها في المعركة التي تخوضها دفاعًا عن الشعب الفلسطيني ومقدساته.

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