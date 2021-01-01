رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الأحد، على صدر صفحاتها الأولى، خبر وقوع عشرات الإصابات خلال تصدي المواطنين للمستوطنين وقوات الاحتلال في برقة وبزاريا والأغوار.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- مدن الشمال وبرقة.. نفير عام في مواجهة "الغرباء"

- الرئيس يهاتف السفير وليد صيام معزيا بوفاة والدته المناضلة وجدان عويضة

- "فتح" تدعو إلى التصدي للمستعمرين الإرهابيين

- الشخرة: سنرفع توصياتنا بتشديد الإجراءات في حال عدم الالتزام بشروط السلامة

- "الأونروا": بدء تعويض متضرري العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة الشهر المقبل

- انطلاق قافلة الميلاد في رام الله من أمام ضريح الشهيد أبو عمار

- إصابات وعزل انفرادي لأسرى سجن "نفحة".. والأسير أبو هواش يواصل إضرابه وسط مخاطر حقيقية على حياته

- الشهيدة مسالمة.. حرمت من الأمومة فصارت أما للجميع

-الأردن: تسجيل 41 وفاة و1164 إصابة بفيروس "كورونا"

-الولايات المتحدة: حملة صهيونية ضد كتاب نشر خريطة فلسطين التاريخية واستبعد إسرائيل

* "الأيام":

- عشرات الإصابات خلال تصدي آلاف المواطنين للمستوطنين وقوات الاحتلال في برقة وبزاريا

- الأغوار: إصابات واعتقالات خلال قيام مستوطنين بمهاجمة تجمع بدوي

- إطلاق نار على موقعين للاحتلال عند حاجزي حوارة والجلمة

- المستوى السياسي الإسرائيلي يوعز بتعليق البناء في مستوطنة "حومش"

- "كورونا": 4 وفيات ورصد 177 إصابة وارتفاع عدد إصابات "أوميكرون" إلى 23

- إسرائيل: انتشار انفلونزا الطيور بين الدجاج وإعدام 600 ألف طير

- أميركا: حملة صهيونية ضد كتاب نشر خارطة فلسطين التاريخية واستبعد إسرائيل

- الأردن: تسجيل 41 وفاة و1164 إصابة جديدة بـ"كورونا"

- إسرائيل: 591 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" و1775 إصابة بفيروس كورونا

- حيفا: البلدية تلغي الاسم العربي لـ"وادي الجمال" وأهالي الحي يرفضون

- السودان: العسكر يستخدمون القوة لتفريق عشرات آلاف المتظاهرين ضد الانقلاب

- العالم يحتفل بعيد الميلاد وسط قيود لمكافحة "كورونا" وانتشار "أوميكرون"

* "القدس":

- مداهمات ومواجهات بعدة مناطق.. عشرات الإصابات في برقة إحداها خطيرة.. مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين بسبسطية

- منظمتان إسرائيليتان: استهداف المستوطنين للمدارس والمساجد والمزارعين يرمي إلى دفع الفلسطينيين لترك أراضيهم لصالح الاستعمار

- المستوى السياسي الإسرائيلي يوعز بتعليق البناء في "حومش"

- 4 وفيات و177 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وقطاع غزة