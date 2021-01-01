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الاحتلال يقتحم منزل محافظ القدس ويعتقل 3 شبان من سلوان

الأحد 26 ديسمبر 2021 09:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقتحم منزل محافظ القدس ويعتقل 3 شبان من سلوان



القدس المحتلة / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، منزل محافظ القدس، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" عدنان غيث، واعتقلت ثلاثة شبان من بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى.

وأفادت مصادر إعلامية في القدس، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أشرف جابر والفتى خليل شويكي "15 عامًا" عقب اقتحام منزلي ذويهما في حي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، كما اعتقلت الفتى وجد أبو هليل من منزله في حي عين اللوزة بالبلدة.

واقتحمت قوات الاحتلال، منزل محافظ القدس، عدنان غيث، في الحارة الوسطى من بلدة سلوان وعاثت فيه خرابا.

كما اقتحمت منزل المقدسي فوزي الباسطي في حي باب حطة بالبلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة وأجرت فيه عمليات تفتيش دقيقة.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت الليلة الماضية حي بطن الهوى في بلدة سلوان، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال الذين قاموا بإطلاق قنابل الغاز والصوت صوب الشبان والمنازل.

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