مصادر فلسطينية: الفصائل تعطي الوسطاء مهلة جديدة قبل التصعيد

غزة/سما/

نقلت صحيفة العربي الجديد عن مصادر فلسطينية في غزة ،اليوم الأحد، قولها " أن هناك اتفاق فصائلي على تصعيد تدريجي إن لم ينجح الوسطاء في دفع الاحتلال الإسرائيلي إلى تنفيذ استحقاقات الهدوء القائم، وعلى رأسها إعادة الإعمار وتحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية للفلسطينيين.

وأعطت الفصائل مهلة جديدة، وفق المصادر ذاتها، للوسطاء لتنفيذ مطالبها، تنتهي مع منتصف شهر يناير/كانون الثاني المقبل.

وعلى الرغم من الحديث الإعلامي الإسرائيلي الأخير عن إعادة ربط الاحتلال ملف الإعمار بالإسرائيليين الأربعة المحتجزين لدى "حماس" في غزة، إلا أنّ مصادر في المقاومة نفت ذلك، وأكدت أنّ "هذا الربط لم يعد موجوداً وتم تجاوزه ولا عودة إليه".





المقاومة ذاتها ترسل بشكل شبه يومي رسائل ساخنة للاحتلال الإسرائيلي، عبر تجارب صاروخية زادت أخيراً بشكل ملفت، إذ لا يكاد يمر يوم إلا وتطلق فيه المقاومة صاروخاً تجريبياً أو أكثر تجاه بحر غزة. وتحمل هذه الصواريخ رسائل للاحتلال، فضلاً عن مسألة الجانب التقني بهدف فحص مديات هذه الصواريخ وتطويرها.

ومع استمرار الحصار الإسرائيلي المطبق على قطاع غزة، وتأخر إعادة إعمار ما دمرته الحرب الرابعة التي استهدفت البنية التحتية والأبراج والمنازل، في مايو/أيار الماضي، تشير وقائع على الأرض إلى أنّ القطاع مقبل على مرحلة توتر وتصعيد، إن لم ينجح الوسطاء في جسر الهوة بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي، خاصة إقناع الاحتلال بتنفيذ استحقاقات حالة الهدوء التي تعيشها غزة منذ انتهاء الحرب الأخيرة.

ويتعزز الاعتقاد بالذهاب نحو التصعيد مع فشل الوسطاء في تحريك الملفات العالقة، في ظلّ مبررات لم تقنع قيادة المقاومة في غزة.

وينصبّ حديث الوسطاء على ضعف الحكومة الإسرائيلية الحالية وصعوبة اتخاذها قرارات حاسمة، سواء لجهة إبرام صفقة تبادل أسرى أو المضي في التفاهمات السابقة التي أعقبت مسيرات العودة وكسر الحصار على الحدود مع الأراضي المحتلة، إضافة إلى اهتمامها بالجبهة الشمالية وملف إيران النووي.

وأحدثت تهديدات حركة "حماس" الأخيرة بالتصعيد إن لم تُحلّ أزمات غزة، حراكاً مصرياً ودولياً تجاه القطاع، كانت أبرز ملامحه تحرك الوفد الأمني المصري بين غزة وتل أبيب، في محاولة لتثبيت الهدوء وتنفيذ استحقاقات هذا الوضع الذي لا ترغب كل الأطراف في انهياره والعودة إلى مربع التصعيد.

وبالنسبة لـ"حماس"، فإنّ التصعيد العسكري هو الخيار الأخير الذي قد تلجأ إليه، في ظل تأزّم الواقع المعيشي والإنساني والاقتصادي في القطاع الذي تسيطر عليه. غير أنّ الحركة تخطط لتصعيد تدريجي إن لم يتم تلبية مطالبها الخاصة بإعادة الإعمار وتحسين الأوضاع الاقتصادية لأكثر من مليوني فلسطيني في القطاع.