صلاح يحتفل بالكريسماس مع أسرته... صورة

لندن/سما/

ظهر النجم الدولي المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي رفقة أسرته بملابس احتفالية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.



ونشر صلاح على حسابه بموقع إنستغرام صورة تجمعه وزوجته وابنتاه كيان ومكة، وخلفهم شجرة الكريسماس مع تعليق "ميري كريسماس".

والأسبوع الماضي، احتفل محمد صلاح بالكريسماس "افتراضيا" مع أطفال مستشفى ألدرهاي في ليفربول.



وظهر صلاح مرتديا قرون الغزلان الصناعية وهو يتحدث مع عدد من الأطفال على أسرتهم بالمستشفى.



وأمس الأول (الخميس)، أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تأجيل مباراة ليفربول مع ضيفه ليدز يونايتد التي كانت المقررة في 26 ديسمبر/ كانون الأول الجاري إلى موعد لاحق، وذلك على خلفية ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا بين لاعبي الليذر.