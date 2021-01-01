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بالفيديو: شجار عنيف بالأيدي على متن طائرة أمريكية بسبب كمامة

الأحد 26 ديسمبر 2021 01:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو: شجار عنيف بالأيدي على متن طائرة أمريكية بسبب كمامة



واشنطن/سما/

تداولت وسائل إعلام أمريكية لقطات فيديو تظهر شجارا عنيفا بالأيدي، اندلع بين اثنين من ركاب طائرة كانت متوجهة من لوس أنجلوس إلى ممفيس، في الولايات المتحدة.

ويظهر شريط فيديو نشره موقع TMZ رجلين وهما يتبادلان الضربات وسط مقصورة خاصة بنقل الركاب على متن الرحلة التابعة لشركة "دلتا".

ونقل الموقع عن شاهد قوله إن أحد الرجلين كان مخمورا وأحدث ضجة ورفض ارتداء كمامة طبية، ما دفع الثاني إلى التقدم له بملاحظة، واندلع بذلك الشجار.

ووفقا لبيانات الموقع، تدخل ركاب آخرون لفض الشجار، وهبطت الطائرة في ممفيس دون تأخر، ولم يتم اعتقال أي من الرجلين المذكورين.

وأصدرت "دلتا" أمس الجمعة بيانا ذكرت فيه إنها تحقق في الحادث.

#الولايات المتحدة الأمريكية #فيروس كورونا #شجار

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