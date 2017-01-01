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شبكة "ESPN" : ليفربول يمدد عقد صلاح براتب "خرافي"

الأحد 26 ديسمبر 2021 01:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شبكة "ESPN" : ليفربول يمدد عقد صلاح براتب "خرافي"



وكالات

أفادت شبكة "ESPN" العالمية، اليوم السبت، بأن نادي ليفربول لكرة القدم، سيقدم راتبا ضخما لنجمه المصري محمد صلاح، هو الأكبر في "البريمير ليغ" للموافقة على تمديد عقده مع "الريدز".

وينتهي عقد محمد صلاح (29 عاما) مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل، لكن هناك رغبة من جانب ليفربول في الإبقاء عليه لفترة أطول.

وأوضحت شبكة "ESPN" أن "الفرعون" المصري سيتقاضى راتبا قدره 500 ألف استرليني أسبوعيا، وهو رقم لا يتقاضاه أي لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليغ".


وأشارت الشبكة إلى أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد، لا يتقاضى هذا الرقم، ويحصل على 400 ألف استرليني أسبوعيا.

ويتصدر محمد صلاح، قائمة هدافي الموسم الحالي "للبريمير ليغ" برصيد 15 هدفا، متقدما بفارق 5 أهداف عن وصيفه زميله المهاجم البرتغالي ديوغو جوتا.


يذكر أن محمد صلاح (29 عاما) انضم إلى صفوف ليفربول في صيف 2017 قادما من فريق روما الإيطالي، مقابل نحو 37 مليون جنيه إسترليني.
وشارك المهاجم المصري في 229 مباراة منذ انتقاله إلى ليفربول وسجل خلالها 147 هدفا، وصنع 67، وتوج بالعديد من الألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا 2019، والدوري الإنجليزي الممتاز 2020.

#لندن #ليفربول #محمد صلاح #البريميرليج #الدوري الانجليزي الممتاز

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