فلسطينية تودع خطيبها الشهيد في مشهد مؤلم (شاهد)

رام الله/سما/

ودعت الشابة الفلسطينية، رغد لولو، خطيبها الشهيد محمد عباس، في مشهد مؤثر وبكلمات حزينة وبألم لقي تضامنا كبيرا معها.

وتداول ملايين المتابعين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، المقطع المصور للشابة رغد، واحتضنت لولو جثمان خطيبها قبيل تشييعه في مدينة رام الله.

واستشهد الشاب الفلسطيني، محمد عباس، مساء الأربعاء الماضي إثر إصابته برصاص الاحتلال على مدخل مخيم الأمعري في مدينة البيرة.