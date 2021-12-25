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وفاة اللاعب الجزائري سفيان لوكار إثر سكتة قلبية (فيديو)

الأحد 26 ديسمبر 2021 12:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة اللاعب الجزائري سفيان لوكار إثر سكتة قلبية (فيديو)



الجزائر/سما/

توفي لاعب وقائد فريق مولودية سعيدة الجزائري لكرة القدم، سفيان لوكار، ظهر اليوم السبت، بسكتة قلبية خلال مواجهة فريقه أمام جمعية وهران، بملعب الحبيب بوعقل.

وتوفي المدافع سفيان لوكار (28 عاما)، بسكتة قلبية، في الطريق إلى المستشفى، وبعد أن فشل الطاقم الطبي للفريقين في إنعاشه.

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