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السيسي ممازحا وزير النقل: "المليارات زي الكوتشينة"

السبت 25 ديسمبر 2021 11:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي ممازحا وزير النقل: "المليارات زي الكوتشينة"



القاهرة/سما/

علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال على إنشاء محطات وقود على طرقات سيتم شقها قريبا، ممازحا وزير النقل كامل الوزير بالقول: "المليارات زي الكوتشينة".

وقال السيسي خلال افتتاح المرحلة الأولى من هذه الطرقات: "معرفش عاملين خدمات للطرق دي ولا لأ؟ ..زي محطة وقود مثلا".


وأضاف: "بقول للناس اللي بتشتغل في الطرق، عاوز تعمل محطة وقود وتشغلها إنت على الطريق؟، فيه بعضهم مش اقتصادي بس النهاردة بتتكلم في طريق 500 كيلو، بفتكر لو عملنا على المحاور دي محطات الخدمة بسميها مناطق تنموية ما بسميهاش محطة وقود، واحد عاوز يخش ساعة يريح انتو مستعدين تعملوا ده؟".

وتابع: "منطقة الخدمة توفر عامل أمن ممكن يكون فيه سيارة إسعاف وإنقاذ وشرطة ووزارة الاتصالات تحط برج إشارة علشان يتغطى الطريق بالخدمة بتاعته".

وأردف قوله: "علشان أعمل محطات، ناس كتيرة متصورة إن ده علشان تحصيل فلوس.. أه علشان تحصيل فلوس".

وتوجه إلى وزير النقل ممازحا: "المليارات زي الكوتشينة (ورق الشدة)".

وافتتح السيسي محور سمالوط في المنيا، ومحور كلابشة في أسوان، والمرحلة الأولى من طريق الصعيد الصحراوي الغربي .

كما افتتح محور المستشار عدلي منصور في محافظة بنى سويف، كوبري البلينة بمحافظة سوهاج، المرحلة الأولى من محور ديروط بمحافظة أسيوط، ازدواج طريق مرسى علم – سفاجا – القصر.

#الرئيس عبد الفتاح السيسي #مصر

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