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مقاومون يطلقون النار على حاجزي الجملة وحورارة ومواجهات في جنين

السبت 25 ديسمبر 2021 11:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقاومون يطلقون النار على حاجزي الجملة وحورارة ومواجهات في جنين



نابلس/سما/

اطلق مسلحون النار مساء اليوم ، على حاجز الجلمة الاسرائيلي شمال جنين .


وفي بيان صدر عن كتيبة جنين، افادت ان عناصرها هاجموا الاحتلال واطلقوا النار على جنوده ردا على الاعتداءات المستمرة ضد ابناء شعبنا خاصة في برقة ولتحذير المستوطنين وتاكيدا على الجاهزية للمقاومة في كل مكان .


وبحسب مصادر محلية ، تكرر اطلاق النار على حاجز الجلمة اكثر من مرة خلال اقل من ساعة ، كما ذكرت مصادر محلية ، انه تم اطلاق النار على حاجز حوارة جنوب نابلس، واغلق الجنود الحاجز .
وفي هذا الوقت ، وتلبية لنداء اهالي برقة ، توافد المئات من النشطاء وشبان محافظة جنين ومجموعات الارباك الليلي الى قرية برقة و محيط مستوطنة حومش ومداخل بلدة سيلة الظهر والتي شهدت مواجهات عنيفة مع جنود الاحتلال الذين اطلقوا الرصاص الحي والاعيرة المطاطية والقنابل الغازية ما ادى لوقوع اصابات .


ورغم الانتشار المكثف للاحتلال، اكدت مجموعات الارباك الليلي ان عناصرها تمكنت من الوصول لمنطقة برقة والقت عبوات متفجرة مصنعة محليا نحو جيش الاحتلال الذي يقوم بحماية المستوطنين .


وذكر شهود ، انه في ظل حالة الاستنفار التي اعلنت في قرى جنوب جنين، شوهدت حشود وتعزيزات عسكرية للاحتلال قرب حاجز دوثان جنوب غرب جنين.

#حاجز حوارة #نابلس #جنين

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