القسام ينعى أحد عناصره الذي توفي إثر جلطة قلبية

غزة / سما /

نعت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة (حماس) أحد عناصرها من مخيم النصيرات، والذي توفي إثر جلطة قلبية.

وقالت الكتائب في بيان نعي، مساء يوم السبت، "إننا ننعى المجاهد القسامي بشير علي سليم شلط (55 عامًا) من مسجد "العارفين بالله" بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، والذي توفي السبت 21 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 25/12/2021م إثر جلطة قلبية".

وتابعت "ليمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحداً".

وسألت القسام من الله تعالى أن يتقبله ويسكنه فسيح جناته، "وأن يجعل جهاده خالصاً لوجهه الكريم، وأن يصبّر أهله وأحبابه ويحسن عزاءهم، وستبقى دماء شهدائنا نبراساً في طريق تحرير فلسطين وناراً تحرق المحتلين حتى يندحروا عن أرضنا بإذن الله".