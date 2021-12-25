  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

القسام ينعى أحد عناصره الذي توفي إثر جلطة قلبية

السبت 25 ديسمبر 2021 10:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
القسام ينعى أحد عناصره الذي توفي إثر جلطة قلبية



غزة / سما /

نعت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة (حماس) أحد عناصرها من مخيم النصيرات، والذي توفي إثر جلطة قلبية.

وقالت الكتائب في بيان نعي، مساء يوم السبت، "إننا ننعى المجاهد القسامي بشير علي سليم شلط (55 عامًا) من مسجد "العارفين بالله" بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، والذي توفي السبت 21 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 25/12/2021م إثر جلطة قلبية".

وتابعت "ليمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحداً".

وسألت القسام من الله تعالى أن يتقبله ويسكنه فسيح جناته، "وأن يجعل جهاده خالصاً لوجهه الكريم، وأن يصبّر أهله وأحبابه ويحسن عزاءهم، وستبقى دماء شهدائنا نبراساً في طريق تحرير فلسطين وناراً تحرق المحتلين حتى يندحروا عن أرضنا بإذن الله".

#كتائب القسام #حركة حماس #مخيم النصيرات

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: اجراءات مصرية هامة بشأن تيسير حركة السفر عبر معبر رفح

يديعوت: حماس ستفاجئ "إسرائيل" في الحرب المقبلة وهذا هو العقل المدبر للعمليات الفردية في الضفة

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

غضب واسع في "إسرائيل"... "انتقام شديد" يربك حسابات الهجوم على إيران

تقرير: رد فعل مفاجئ من رئيس وزراء إسرائيل على التصريحات المتكررة حول الحرب مع إيران

صلاح يتلقى ضربة موجعة من قبل زملائه في نادي ليفربول

تحذيرات اسرائيلية من نتائج الجمود مع السلطة الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية تكشف سبب إخلاء إسرائيل مستوطنة جديدة.. ما علاقة حماس؟

مواجهات-8-1637958240

مئات المواطنين يتصدون لاعتداءات المستوطنين في برقة.. وفتح: الاحتلال لم يترك لنا أي خيار

القدس

هآرتس.. إلى اليهود: أردتموها “إسرائيل كاملة” فحصلتم على دولة ثنائية القومية

سرايا القدس: استمرار العدو تجاهل الإفراج عن الأسير أبو هواش سيأخذ الميدان لوضع مختلف

ديمونا

إعلام إيراني: مناورات "الرسول الأعظم" شملت محاكاة استهداف مواقع حساسة ومصيرية لإسرائيل

الاتصالات الفلسطينية