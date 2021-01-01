انطلاق مسيرة الشموع السنوية في بيت ساحور

بيت لحم / سما /

انطلقت مساء اليوم السبت، في مدينة بيت ساحور مسيرة الشموع السنوية تحت شعار" أضئ شمعة من أجل الأمن والأمان" والتي تتزامن مع اعياد الميلاد المجيدة.

وانطلقت المسيرة التي تأتي بتنظيم من مركز التقارب بين الشعوب، من امام حقل الرعاة وصولا الى سوق الشعب، وتقدمتها فرقا كشفية.

وقال نائب رئيس الهيئة الادارية للمركز الفلسطيني للتقارب بين الشعوب جميل بنورة، إن الاحتفال بهذه المسيرة يأتي رغم الظروف الصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا بسبب إجراءات الاحتلال، وانتشار فيروس "كورونا"، ومع ذلك خرجنا لنؤكد أن شعبنا كباقي شعوب العالم يحب الحياة ويريد الاحتفال بأعياده.

وناشد المجتمع الدولي، بالوقوف عند مسؤولياته، وتأمين الحماية لشعبنا الفلسطيني الذي تسرق أرضه وهويته وتراثه بشكل يوميٍّ وممنهج في ظل صمت دولي مريب على هذه الجرائم.

بدروه، أكد رئيس بلدية بيت ساحور جهاد خير، أهمية تضافرَ الجهود، وجمع الشّملَ الفلسطيني في مواجهة الخطر الّذي يتهدّدُ وجودنا.