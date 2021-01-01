الأسير المضرب أبو هواش: سأكمل إضرابي حتى الشهادة ولن أسامح من قصر في حقي

رام الله / سما /

أكد الأسير المضرب عن الطعام هشام أبو هواش، يوم السبت، استمرار إضرابه المفتوح حتى الشهادة أو تحقيق مطلبه بإلغاء اعتقاله الإداري.

ووفق عائلة أبو هواش، فإن الأسير أرسل رسالة لزوجته قال فيها: "إما أن نلتقي في هذه الحياة أو عند الله، وأنا سأكمل إضرابي عن الطعام حتى الشهادة ولن أسامح من قصر في حقي، وعند الله لا تضيع الحقوق".

وقال عماد أبو هواش شقيق الأسير، إن الوضع الصحي لشقيقه خطير جدًا وهو معرض للاستشهاد في أي لحظة.

وبيّن أن شقيقه ممتنع عن أخذ الملح مع الماء منذ أربعة أيام، وهو في مرحلة حرجة جدًا من الإضراب، لافتًا إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تطالب بزيارته كل 12 ساعة بسبب خطورة وضعه الصحي.

وأوضح أبو هواش أن شقيقه الأسير هشام هو أول مضرب عن الطعام في سجون الاحتلال يصل لليوم الـ 131، وهو في عيادة السجن دون نقله إلى مشفى مجهز وقادر على التعامل مع حالته الصحية.

وطالب الجهات الرسمية والحقوقية بالعمل الجاد والفوري للإفراج عن شقيقه، داعيًا لتكثيف التضامن الشعبي لإسناد شقيقه في معركته المفتوحة مع إدارة السجون.

ويواصل الأسير أبو هواش (40 عامًا) إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 131 يومًا، ضد قرار اعتقاله الإداري. صفا