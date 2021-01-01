تجمع الدواوين النابلسية يطالب الحكومة بالاسراع بتسديد مستحقات مستشفى النجاح

نابلس / سما /

طالب تجمع دواوين عائلات الديار النابلسية الحكومة الفلسطينية بالإسراع في تسديد الالتزامات المالية لمستشفى النجاح الوطني الجامعي والتي تعهد بها رئيس الوزراء في زيارته لنابلس والبالغة 440 مليون شيكل ليتمكن المستشفى من تسديد ما عليه من ديون لموردي الادوية والمستلزمات الطبية خاصة ما يتعلق بأمراض السرطان والكلى.

وقال التجمع في بيان له أن مستشفى النجاح وقف وقفة عز وفخر في كل خدماته محاولا بأقصى جهد ممكن تطوير أدائه الطبي والخدماتي واستقطاب الكفاءات الطبية والإدارية، حتى غدا ينافس أفضل المشافي في الوطن والخارج وسهل على المواطن الفلسطيني جهد السفر.

وعبر التجمع عن مساندته ودعمه لحقوق مستشفى النجاح انطلاقا من الشعور بالمسؤولية تجاه مدينة نابلس ومؤسساتها، وحرصا على استمرارية عمله وتقديم خدماته الطبية المميزة والمستعصية لأبناء الوطن جميعا.