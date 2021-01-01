  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تجمع الدواوين النابلسية يطالب الحكومة بالاسراع بتسديد مستحقات مستشفى النجاح

السبت 25 ديسمبر 2021 08:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
تجمع الدواوين النابلسية يطالب الحكومة بالاسراع بتسديد مستحقات مستشفى النجاح



نابلس / سما /

طالب تجمع دواوين عائلات الديار النابلسية الحكومة الفلسطينية بالإسراع في تسديد الالتزامات المالية لمستشفى النجاح الوطني الجامعي والتي تعهد بها رئيس الوزراء في زيارته لنابلس والبالغة 440 مليون شيكل ليتمكن المستشفى من تسديد ما عليه من ديون لموردي الادوية والمستلزمات الطبية خاصة ما يتعلق بأمراض السرطان والكلى.

وقال التجمع في بيان له أن مستشفى النجاح وقف وقفة عز وفخر في كل خدماته محاولا بأقصى جهد ممكن تطوير أدائه الطبي والخدماتي واستقطاب الكفاءات الطبية والإدارية، حتى غدا ينافس أفضل المشافي في الوطن والخارج وسهل على المواطن الفلسطيني جهد السفر.

وعبر التجمع عن مساندته ودعمه لحقوق مستشفى النجاح انطلاقا من الشعور بالمسؤولية تجاه مدينة نابلس ومؤسساتها، وحرصا على استمرارية عمله وتقديم خدماته الطبية المميزة والمستعصية لأبناء الوطن جميعا.

#تجمع الدواوين النابلسية #مستشفى النجاح #الحكومة الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: اجراءات مصرية هامة بشأن تيسير حركة السفر عبر معبر رفح

يديعوت: حماس ستفاجئ "إسرائيل" في الحرب المقبلة وهذا هو العقل المدبر للعمليات الفردية في الضفة

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

غضب واسع في "إسرائيل"... "انتقام شديد" يربك حسابات الهجوم على إيران

تقرير: رد فعل مفاجئ من رئيس وزراء إسرائيل على التصريحات المتكررة حول الحرب مع إيران

صلاح يتلقى ضربة موجعة من قبل زملائه في نادي ليفربول

تحذيرات اسرائيلية من نتائج الجمود مع السلطة الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

مواجهات-8-1637958240

مئات المواطنين يتصدون لاعتداءات المستوطنين في برقة.. وفتح: الاحتلال لم يترك لنا أي خيار

القدس

هآرتس.. إلى اليهود: أردتموها “إسرائيل كاملة” فحصلتم على دولة ثنائية القومية

سرايا القدس: استمرار العدو تجاهل الإفراج عن الأسير أبو هواش سيأخذ الميدان لوضع مختلف

ديمونا

إعلام إيراني: مناورات "الرسول الأعظم" شملت محاكاة استهداف مواقع حساسة ومصيرية لإسرائيل

الاستخبارات الاسرائيلية تكشف عن أكبر معضلة تواجه حركة حمـاس في الحرب القادمة

الاتصالات الفلسطينية