3 اصابات عند مدخل بلدة دار صلاح الغربي بحادث سير

بيت لحم / سما /

اصيب ثلاثة مواطنين بجراح اليوم اثر حادث سير وقع بين مركبتين عند مفرق “جسر قبر حلوة ” على المدخل الغربي لبلدة دار صلاح الذي يفصلها عن مدينة بيت ساحور، حيث جرى نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاح ووصفت جراحهم بالمتوسطة.

وقال نشطاء من البلدة “ان ارتفاعا ملحوظا طرأ على نسبة حوادث السير في منطقة جسر قبر حلوة المدخل الغربي وهناك مطالبات عديدة لوزارة الأشغال العامة بضرورة متابعة الموضوع وتخطيط الشارع وتوسعته في بعض الأماكن، خاصة ان الموقع يشهد حركة مرورية مكثفة باتجاه رام الله مرورا ببلدة العبيدية وطريق وادي النار.