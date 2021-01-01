الاحتلال يستولي على جرافة في بلدة اسكاكا شرق سلفيت

سلفيت /سما/

استولت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم السبت، على جرافة كانت تعمل في تأهيل أرض تعود للمزارع طالب حرب في بلدة اسكاكا شرق سلفيت.

وأوضح محافظ سلفيت اللواء عبد الله كميل، أن هذه الإجراءات تهدف للتضييق على أبناء المحافظة وحرمانهم من استغلال أراضيهم ضمن الهجمة الشرسة والمبرمجة التي تقودها حكومة المستوطنين على أراضي محافظة سلفيت؛ داعيا الأهالي إلى عدم الرضوخ لإملاءات الاحتلال والتمسك بأرضهم.

بدوره، بين مدير الاغاثة الزراعية في محافظة سلفيت بكر حماد، أن قوات الاحتلال وصلت إلى مكان تنفيذ مشروع حماية حقوق الشعب الفلسطيني ضد انتهاكات حقوق الانسان وتأهيل الأراضي الذي تنفذه الاغاثة الزراعية بالتعاون مع الهيئات المحلية بتمويل من التعاون الاسباني، وقامت بالاستيلاء على الجرافة واحتجاز سائقها ومنعت استمرار العمل بمشروع الاستصلاح والتأهيل للأراضي الواقعة في مناطق “ج”.