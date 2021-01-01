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رئيسي يحذر: أي تحرك للأعداء سيواجه برد شامل وحاسم سيغير المعادلات الاستراتيجية بشكل مؤثر

السبت 25 ديسمبر 2021 06:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيسي يحذر: أي تحرك للأعداء سيواجه برد شامل وحاسم سيغير المعادلات الاستراتيجية بشكل مؤثر



طهران /سما/

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن أي تحرك معاد من قبل الأعداء سيواجه برد شامل وحاسم من قبل القوات المسلحة الإيرانية وسيغير المعادلات الاستراتيجية بشكل مؤثر و كبير".

وأضاف رئيسي تعليقا على مناورات "الرسول الأعظم" التي اختتمت أمس الجمعة، أن "مناورات الرسول الأعظم  دليل على إرادة و قدرة الجمهورية الإسلامية في الدفاع عن مصالح الشعب الإيراني و أمنه".

وتابع قائلا: "أي تحرك معاد من قبل الأعداء سيواجه ردا شاملا وحاسما من القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وسيغير المعادلات الاستراتيجية بشكل مؤثر وكبير وجوهري".

كما أشاد رئيسي بجهود الحرس الثوري الإسلامي في حماية أمن الأمة الإيرانية ودول المنطقة في آن واحد.

#الرئيس الايراني #ابراهيم رئيسي #القوات المسلحة الإيرانية #ايران #الاتفاق النووي #البرنامج النووي الإيراني

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