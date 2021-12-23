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سيناتور أمريكي يحث الكونغرس على تبني قانون ضد "برنامج عسكري سعودي غير قانوني"

السبت 25 ديسمبر 2021 06:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
سيناتور أمريكي يحث الكونغرس على تبني قانون ضد "برنامج عسكري سعودي غير قانوني"



واشنطن /سما/

دعا السيناتور الديمقراطي الأمريكي، إيد ماركي، زملاءه في الكونغرس إلى تبني مشروع قانون يخص السعودية بغية تفادي نشوب سباق تسلح في الشرق الأوسط.

وذكر ماركي، وهو عضو في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، على حسابه في "تويتر" أن التقارير الصحفية التي أفادت مؤخرا بأن السعودية تطور برنامجها الصاروخي الباليستي بمساعدة الصين "مقلقة لكن ليست مفاجئة".

وتابع: "يتعين على الكونغرس تمرير مشروع قانون أسلحة الدمار الشامل الخاص بالسعودية الذي قدمته، بغية وقف برنامج عسكري سعودي غير قانوني من شأنه تأجيج سباق تسلح في هذه المنطقة".

وتحدث ماركي في هذه التغريدة عن مشروع القانون الذي قدمه في أبريل الماضي مع السيناتور الديمقراطي، جيف ماركلي، والنائبين الديمقراطيين خواكين كاسترو، وتيد ليو.

ويحمل هذا التشريع اسم "القانون الخاص بوقف الأنشطة التي تعزز تطوير أسلحة الدمار الشامل"، ويستهدف "استعادة الرقابة واتخاذ إجراءات بغية منع الوصول إلى تكنولوجيات حساسة من شأنها تمهيد الطريق لحصول السعودية على سلاح نووي".

#الولايات المتحدة #الكونغرس الأميركي #السعودية

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