سيناتور أمريكي يحث الكونغرس على تبني قانون ضد "برنامج عسكري سعودي غير قانوني"

دعا السيناتور الديمقراطي الأمريكي، إيد ماركي، زملاءه في الكونغرس إلى تبني مشروع قانون يخص السعودية بغية تفادي نشوب سباق تسلح في الشرق الأوسط.

وذكر ماركي، وهو عضو في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، على حسابه في "تويتر" أن التقارير الصحفية التي أفادت مؤخرا بأن السعودية تطور برنامجها الصاروخي الباليستي بمساعدة الصين "مقلقة لكن ليست مفاجئة".

وتابع: "يتعين على الكونغرس تمرير مشروع قانون أسلحة الدمار الشامل الخاص بالسعودية الذي قدمته، بغية وقف برنامج عسكري سعودي غير قانوني من شأنه تأجيج سباق تسلح في هذه المنطقة".

