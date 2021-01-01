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إيران تحد من دخول الوافدين وتغلق حدودها البرية مع دول الجوار بسبب "أوميكرون"

السبت 25 ديسمبر 2021 06:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تحد من دخول الوافدين وتغلق حدودها البرية مع دول الجوار بسبب "أوميكرون"



طهران /سما/

قررت إيران حظر دخول الوافدين من 8 دول إفريقية وبعض الدول الأوروبية لمدة 15 يوما بدءا من اليوم السبت، في إطار تدابير احتواء متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون".

وقال وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، في بيان إن "إيران قررت أن تفرض قيودا على دخول مواطني بعض الدول الأوروبية والإفريقية التي كانت نقطة انطلاق الطفرة الجديدة من متحور فيروس كورونا".

وأضاف أنه "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفرض القيود للسيطرة على الطفرة الجديدة من وباء كورونا".

كما أوضح أنه "تقرر فرض حظر دخول الزوار والمسافرين من ثماني دول أفريقية بشكل مباشر أو غير مباشر لمدة 15 يوما من تاريخ هذا البيان"، لافتا إلى أن "الدول هي زيمبابوي وموزمبيق وناميبيا وملاوي وجنوب إفريقيا وسواتيني وليسوتو وبوتسوانا".

وأشار البيان إلى أنه "يسمح فقط بدخول رجال الأعمال والمستثمرين والدبلوماسيين وأولئك الذين خططوا للعلاج في الجمهورية الإسلامية، وذلك من خلال اتباع التعليمات الصحية في البلاد".

#ايران #متحور أوميكرون #فيروس كورونا

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