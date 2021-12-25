التحالف العربي يؤكد عرض أدلة على "تورط حزب الله" اللبناني في الصراع اليمني

الرياض /سما/ واس

أكد التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، عرض "أدلة تورط حزب الله اللبناني في الصراع اليمني" واستخدام مطار صنعاء لاستهداف السعودية.

وقال التحالف العربي، في بيان له، نقلته وكالة الأنباء السعودية- واس، إنه "يعتزم خلال إحاطة إعلامية شاملة حول الأزمة اليمنية غدا الأحد، عرض أدلة على تورط حزب الله اللبناني في اليمن، واستخدام مطار صنعاء لاستهداف المملكة".

وأضاف بيان التحالف "سنعرض أدلة تحويل مطار صنعاء كمركز لإطلاق الصواريخ الباليستية والمسيّرات".

#عاجل #التحالف: سنعرض أدلة تورط حزب الله اللبناني الإرهابي باليمن واستخدام المطار لاستهداف المملكة.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) December 25, 2021

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، قد أعلن مساء أمس الجمعة، عن وفاة سعودي ومقيم من الجنسية اليمنية وإصابة آخرين إثر سقوط مقذوف أطلقته جماعة "أنصار الله" على منطقة جازان جنوبي السعودية.

وسقط المقذوف على إحدى الورش الصناعية في المدينة.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.

في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.

