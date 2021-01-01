محافظ أريحا يهنئ المسيحيين لمناسبة أعياد الميلاد

أريحا /سما/

نقل محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، تهاني الرئيس محمود عباس، إلى أبناء شعبنا المسيحيين في المحافظة، المحتفلين بعيد الميلاد، حسب التقويم الغربي.

جاء ذلك في حفل استقبال نظم في دير اللاتين في أريحا، بحضور راعي كنيسة اللاتين ماريو الحدشيتي، ورئيس الغرفة التجارية تيسر حميدة، وقادة الأجهزة الأمنية والشرطية، ومدراء الدوائر الحكومية، وممثلي الفعاليات الشعبية، ورجال دين مسيحيين ومسلمين.

وأكد ابو العسل قيم المحبة والتسامح والوحدة التي تعيشها فلسطين، مشيدا بمتانة وقوة النسيج الاجتماعي بين المسيحيين والمسلمين، والتي تعبر عن قيم السلام والمحبة.

من ناحيته، قال الأب الحدشيتي إن فلسطين هي أرض السيد المسيح، وأن أعياد الميلاد تعكس رسالة السلام والمحبة التي تحملها، متمنيا أن تنعم فلسطين بالسلام، وأن تعم قيم العدل في كل العالم.

بدوره، قال رئيس بلدية أريحا سالم غروف، إن مدينة أريحا أقدم المدن عبر التاريخ، وتشكل نموذجا للتعايش والمحبة والسلام، وهي على الدوام الحضن الدافئ والجامع لكل فلسطين بمسلميها ومسيحيها، والشاهد على عراقة شعبنا الفلسطيني.