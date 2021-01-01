الأردن تُسّجل 41 وفاة و1164 إصابة جديدة بـ"كورونا"

عمان /سما/

سجّلت وزارة الصحة الأردنية، 41 حالة وفاة و1164 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، ذكرت وزارة الصحة، في بيان صحفي صدر، اليوم السبت، أنّ إجمالي حالات الوفاة ارتفع إلى 12444 وفاة وأما إجمالي الإصابات بلغ 1051421 إصابة، لافتةً إلى أنّ نسبة الفحوصات الإيجابيّة لليوم، بلغت 4.65%.

وأشارت إلى أنّ عدد الحالات النشطة حاليًا وصل إلى 45285 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 108 حالات، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 88 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1077 حالة.

وأوضحت أنّ عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4302428 شخصًا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3892747 شخصًا.