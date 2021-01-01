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الاستخبارات الاسرائيلية تكشف عن أكبر معضلة تواجه حركة حمـاس في الحرب القادمة

السبت 25 ديسمبر 2021 05:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاستخبارات الاسرائيلية تكشف عن أكبر معضلة تواجه حركة حمـاس في الحرب القادمة



القدس المحتلة / سما /

قال موقع واللا العبري، مساء اليوم، إن أكبر معضلة تواجه حركة حمـاس حسب مجتمع الاستخبارات في إسرائيل هي كيفية تمكنها من استدراج وجر الجيش الإسرائيلي لدخول بـــري إلى غـــزة في العملية القادمة.

وأشار الموقع الاسرائيلي، إلى أن الهدف من ذلك هو أن يتكبد الجيش الإسرائيلي خسارة فادحة مثل قتل أكبر عدد من الجنود وأسر عدد آخر، منوها إلى أن "هذا الأمر اتضح خلال سيناريوهات المناورات التي شاهدها الجميع في قطاع غزة ".

وفي سياق آخر، ذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية، أن حركة حماس ، أطلقت صباح اليوم السبت، 4 صواريخ تجريبية من قطاع غزة نحو البحر.

#حركة حماس #قطاع غزة #مناورات عسكرية #اسرائيل #الاستخبارات الاسرائيلية #حدود غزة #المقاومة الفلسطينية #الجيش الإسرائيلي

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