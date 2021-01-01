الاستخبارات الاسرائيلية تكشف عن أكبر معضلة تواجه حركة حمـاس في الحرب القادمة

القدس المحتلة / سما /

قال موقع واللا العبري، مساء اليوم، إن أكبر معضلة تواجه حركة حمـاس حسب مجتمع الاستخبارات في إسرائيل هي كيفية تمكنها من استدراج وجر الجيش الإسرائيلي لدخول بـــري إلى غـــزة في العملية القادمة.

وأشار الموقع الاسرائيلي، إلى أن الهدف من ذلك هو أن يتكبد الجيش الإسرائيلي خسارة فادحة مثل قتل أكبر عدد من الجنود وأسر عدد آخر، منوها إلى أن "هذا الأمر اتضح خلال سيناريوهات المناورات التي شاهدها الجميع في قطاع غزة ".

وفي سياق آخر، ذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية، أن حركة حماس ، أطلقت صباح اليوم السبت، 4 صواريخ تجريبية من قطاع غزة نحو البحر.