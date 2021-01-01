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تقرير: رد فعل مفاجئ من رئيس وزراء إسرائيل على التصريحات المتكررة حول الحرب مع إيران

السبت 25 ديسمبر 2021 04:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير: رد فعل مفاجئ من رئيس وزراء إسرائيل على التصريحات المتكررة حول الحرب مع إيران



القدس المحتلة /سما/

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، غضب رئيس الوزراء نفتالي بينيت، من تصريحات كبار ضباط الجيش الإسرائيلي المتكررة حول الحرب مع إيران.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، عن مصدر دبلوماسي رفيع المستوى، قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، يشعر بالإحباط والغضب من حديث كبار ضباط الجيش الإسرائيلي المستمر عن قدرتهم على استهداف إيران.

وقال المصدر: "كأن الجميع في الجيش الإسرائيلي يستيقظون صباحاً ويتحدَّثون عن إيران. رئيس الوزراء لا يعجبه هذا الأمر. إنه في الحقيقة ليس أسلوبه".

ويفضل بينيت تخفيف حدة التصريحات ضد إيران، عملا بمقولة "إذا كان عليك إطلاق النار، فأطلِق النار. لا تتكلم"، بحسب المصدر الدبلوماسي.

ويشير المصدر إلى أن التصريحات المتكررة حول مهاجمة إيران "كلام مجنون وغير مفيد" في رأي رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وكان قائد سلاح الجو الإسرائيلي الجديد تومر بار، أكد يوم الأربعاء الماضي، أن "إسرائيل قد تنجح في ضرب برنامج إيران النووي غدا إذا لزم الأمر".

وقال بار، في حديث مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية: "يجب أن أفترض أن يحدث ذلك خلال ولايتي، وأنا على علم مسبقا بحجم المسؤولية الملقاة على كتفي".

وأضاف أنه تحدث مع رئيس الأركان عن المهمة نحو إيران، مؤكدا أن "إسرائيل جهزت نفسها بمقاتلات إف-35، واشترت الآلاف من صواريخ القبة الحديدية الاعتراضية للدفاع عن مواطنيها".
 

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