  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وقفة دعم وإسناد للأسير المريض محارب مناصرة في الخليل

السبت 25 ديسمبر 2021 04:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
وقفة دعم وإسناد للأسير المريض محارب مناصرة في الخليل



الخليل /سما/

 شارك عشرات المواطنين، اليوم السبت، في وقفة دعم وإسناد للأسير المريض محارب دعيس مناصرة، في بلدة نعيم شمال الخليل.

ورفع المشاركون في الوقفة التي دعت إليها حركة فتح إقليم شمال الخليل، بالتعاون مع نادي الأسير الفلسطيني، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، بمشاركة ذوي الأسرى، وأهالي البلدة، صور الأسرى المرضى وكبار السن، والأسير المضرب عن الطعام هشام أبو هواش، الذي تجاوز إضرابه عن الطعام الأربع أشهر، في ظل أوضاع صحية صعبة.

وقال مدير هيئة شؤون الاسرى بالخليل إبراهيم نجاجرة، إن الفعالية تأتي دعما للأسرى المرضى، وضد سياسة الحرمان والإهمال الطبي، ومساندة الأسير محارب مناصرة الذي يحتاج الى متابعة العلاج، وعمليات تجميل وترقيع نتيجة الحروق التي تعرض لها في حادث عرضي داخل السجن.

وعبر ذوو الأسير مناصرة عن قلقهم المتزايد على حياته، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة السجون، مطالبين الجهات الحقوقية الدولية والمحلية، بمتابعة وضعه الصحي والإفراج عنه ليتلقى العلاج المناسب.

#وقفة اسناد #الاسير محارب مناصرة

الأكثر قراءة اليوم

نشيد لـ"حزب الله" يلقى شعبية كبيرة لدى الإسرائيليين (فيديو)

صحيفة: اجراءات مصرية هامة بشأن تيسير حركة السفر عبر معبر رفح

يديعوت: حماس ستفاجئ "إسرائيل" في الحرب المقبلة وهذا هو العقل المدبر للعمليات الفردية في الضفة

غضب واسع في "إسرائيل"... "انتقام شديد" يربك حسابات الهجوم على إيران

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

"من الحلم إلى الواقع".. “سلام” بـ3 لغات ومؤتمر برعاية رسمية: “إبراهيمية المغرب” نواة سلام حقيقي

فقدت آثاره قبل 4 أيام.. العثور على جثة مستوطن في منطقة صفد

الأخبار الرئيسية

الاستخبارات الاسرائيلية تكشف عن أكبر معضلة تواجه حركة حمـاس في الحرب القادمة

1050646754_0_145_1400_933_1920x0_80_0_0_712c62b5bed6525e6bcef9bc4bf1b2e7

تحذير وتهديد لاسرائيل.. طهران تكشف رسالة المناورات الأخيرة الموجهة إلى الدول الصديقة والمجاورة

تقرير: رد فعل مفاجئ من رئيس وزراء إسرائيل على التصريحات المتكررة حول الحرب مع إيران

نقابة المحامين الفلسطينيين تعلن مقاطعتها لهيئات محاكم الجنايات غدا

سسس

غضب واسع في "إسرائيل"... "انتقام شديد" يربك حسابات الهجوم على إيران

الاتصالات الفلسطينية