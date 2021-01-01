افتتاح معرض “الوفاء للأسرى والتراث الفلسطيني”

جنين /سما/

افتتح نائب محافظ جنين كمال أبو الرب ومدير عام التربية والتعليم في المحافظة سلام الطاهر، معرض “الوفاء للأسرى والتراث الفلسطيني” الذي نظمته مديرية التربية والتعليم في مدرسة ذكور قباطية الاساسية الغربية، بحضور رئيس بلدية قباطية بلال عساف الهيئة التدريسية وممثلون عن المؤسسات الرسمية وفعاليات البلدة.

ونقل أبو الرب، تحيات محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، مؤكدًا أن قضية الأسرى هي قضية الكل الفلسطيني وهم نبراس الشعب الفلسطيني وجزء لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، وأثبتوا للعالم إصرارهم وعزيمتهم على المواجهة والصمود في وجه غطرسة الاحتلال، وتمنى أبو الرب الحرية والإفراج لجميع الأسرى البواسل.

وتخلل المعرض، رسومات للفنان الفلسطيني سليمان منصور، وزوايا للأدوات التراثية الفلسطينية التي تعبر عن الانتماء والتمسك بالهوية الفلسطينية.