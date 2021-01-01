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تحقيق إسرائيلي: جنود تورطوا في سرقة آلاف الذخائر من قاعدة عسكرية

السبت 25 ديسمبر 2021 03:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحقيق إسرائيلي: جنود تورطوا في سرقة آلاف الذخائر من قاعدة عسكرية



القدس المحتلة /سما/

كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية، عن تورط جنود من جيش الاحتلال في سرقة 100 ألف رصاصة من داخل قاعدة "عين زيتيم" في الجليل شمال فلسطين المحتلة، قبل أسابيع.

وقالت القناة "13" العبرية، إن التقديرات لدى الشرطة العسكرية أن جنوداً من داخل القاعدة تورطوا في عملية السرقة.

وأوضح التقرير أنه "بعد شهر ونصف من التحقيق لم ينجح الجيش في الوصول للمشتبه بهم في السرقة، تبين أن الذخائر المسروقة كانت داخل الدبابات ما يعني أن السارقين أخرجوها من هناك".

وأشار إلى أن السرقة لم تحصل في عملية واحدة بل في سلسلة تم تنفيذها على مدار عدة أشهر.

وقال مراسل القناة، إن كل ذلك جرى على مرأى من الجيش وتم اكتشاف السرقة خلال جولة تفتيشية لمخزون الذخائر داخل القاعدة قبل شهر ونصف.

وكشف أن الشرطة العسكرية طلبت المساعدة من الشرطة للحصول على معلومات استخباراتية للوصول إلى المشتبه بهم.

#اسرائيل #الجيش الإسرائيلي #سرقة اسلحة #القواعد العسكرية الإسرائيلية

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