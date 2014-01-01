الحوثيون يعلنون استهداف السعودية بـ3 صواريخ باليستية

صنعاء /سما/

أعلنت جماعة الحوثي باليمن، السبت، إطلاق 3 صواريخ باليستية على منطقة جازان، جنوب غربي السعودية.

وقال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع، في بيان، إن "القوة الصاروخية تمكنت من استهداف مواقع هامة وحساسة للعدو السعودي في جيزان (جنوب غرب) بثلاثة صواريخ باليستية وأصابت أهدافها".

وأضاف سريع: "هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد المشروع على جرائم العدوان السعودي الأمريكي وحصاره على بلدنا (..) ونعد النظام السعودي بعمليات موجعة ومؤلمة"، دون تفاصيل أكثر.

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات السعودية أو التحالف العربي الذي تقوده حول بيان المتحدث العسكري للحوثيين.

وعلى صعيد متصل، أدانت السفارة الأمريكية بالرياض، الهجوم الحوثي على منطقة جازان، جنوب غربي السعودية.

وقالت السفارة الأمريكية، في تغريدة عبر حسابها على تويتر: إنها "تدين بشدة الهجوم المروع الذي شنه الحوثيون عبر الحدود على منطقة جازان بالسعودية".

والجمعة، أعلنت السلطات السعودية، مقتل سعودي ويمني وإصابة 7 مدنيين، جراء سقوط مقذوف للحوثيين تجاه محافظة صامطة بمنطقة جازان.

ونقلت الوكالة السعودية الرسمية عن المتحدث باسم المديرية العامة للدفاع المدني محمد الحمادي، قوله: "تضرر محلان تجاريان و12 مركبة بأضرار مادية إثر الشظايا المتطايرة".

وبشكل متكرر يطلق الحوثيون صواريخ باليستية وطائرات مسيرة مفخخة ومقذوفات على مناطق سعودية، خلفت بعضها خسائر بشرية ومادية.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.