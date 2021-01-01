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إصابات واعتقالات.. عشرات المستوطنين يهاجمون المواطنين في الاغوار الشمالية

السبت 25 ديسمبر 2021 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات واعتقالات.. عشرات المستوطنين يهاجمون المواطنين في الاغوار الشمالية



الاغوار /سما/

شن عشرات المستوطنين المتطرفين بعد ظهر اليوم، هجوما واسعا على المواطنين وممتلكاتهم في الاغوار الشمالية، تحت حراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أسفرت عن مداهمات واعتقالات لعدد من المواطنين .

وقال معتز بشارات مسؤول ملف الاغوار، إن المستوطنين شنوا هجوما على منطقة أم القبا في الاغوار الشمالية، حيث قامت ما يزيد عن 20 سيارة للمستوطنين ممن يسمون أنفسهم شباب التلال وعددهم ما يزيد عن 60 مستوطنا اقتحموا منطقة ام القبا بالأغوار الشمالية وقاموا بالأعتداء على الرعاة الفلسطينيين، حيث اندلع اشتباك بالأيدي والحجارة ما بين المستوطنين والمواطنين ولا زالت لغاية اللحظة.

واضاف بشارات أن قوات جيش الاحتلال تدخلت لصالح المستوطنين حيث نتج عن الاشتباكات بالحجارة ودفاع ابناء شعبنا عن أنفسهم امام عصابات المستعمرين إصابات واعتقالات .

حيث اصيب مستعمر بحجر بالرأس وتم نقله من خلال سيارة إسعاف تابعه لجيش الاحتلال.
والاصابات والاعتقالات في صفوف ابناء شعبنا على النحو التالي.
1. محمد الكبير احمد عليان عوض، إصابة بالرأس وتم اعتقاله .
2. احمد حمد عليان عوض، اعتقال.
3. مهند محمد الصغير عوض، اعتقال
4. اسماعيل حمد عليان عوض، اعتقال.
5. محمد حمد عليان عوض، اعتقال.

وقال بشارات: لا زال لغاية اللحظة جيش الاحتلال والمستوطنين ينتشرون في الجبال ويقومون بأعمال تفتيش عن باقي الرعاة، الوضع خطير للغاية وهناك اعتداءات منظمة يقوم بها المستعمرون تحت حماية جيش الاحتلال.
وأكد، أن ابناء شعبنا في الاغوار الأن بحاجة الى حماية وباسرع وقت ممكن من هذه العصابات المنظمة.

#اعتداءات المستوطنين #الاغوار الشمالية

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