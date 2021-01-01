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"حشد" ترحب برفض دول العالم للطلب "الاسرائيلي" بشأن لجنة تقصي الحقائق

السبت 25 ديسمبر 2021 02:34 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

رحبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) برفض الدول في الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ الطلب الاسرائيلي القاضي بإلغاء اعتماد ميزانية لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان بعد العملية الحربية الواسعة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي في أيار/مايو 2021.

وترى "حشد" أن الاجماع الدولي على دعم عمل لجنة تقصي الحقائق؛ يندرج في إطار امتثال الدول واحترامها للقانون الدولي وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب، ويستجيب لجسامة وخطورة الانتهاكات التي ترتكب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبشكل خاص المرتكبة بحق المدنيين في قطاع غزة.

يُشار إلى أن 125 دولة تقدمتهم مجموعة الـ77 والصين والمجموعة العربية رفضوا المقترح الإسرائيلي الذي لم ينل سوى تأييد 8 أصوات بينها "إسرائيل" والولايات المتحدة.

#حشد #الجمعية العامة للامم المتحدة

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