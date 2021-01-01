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وقفة دعم وإسناد للأسير المريض محارب مناصرة في الخليل

السبت 25 ديسمبر 2021 02:27 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

شارك عشرات المواطنين، اليوم السبت، في وقفة دعم وإسناد للأسير المريض محارب دعيس مناصرة، في بلدة نعيم شمال الخليل.

ورفع المشاركون في الوقفة التي دعت إليها حركة فتح إقليم شمال الخليل، بالتعاون مع نادي الأسير الفلسطيني، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، بمشاركة ذوي الأسرى، وأهالي البلدة، صور الأسرى المرضى وكبار السن، والأسير المضرب عن الطعام هشام أبو هواش، الذي تجاوز إضرابه عن الطعام الأربع أشهر، في ظل أوضاع صحية صعبة.

وقال مدير هيئة شؤون الاسرى بالخليل إبراهيم نجاجرة ، إن الفعالية تأتي دعما للأسرى المرضى، وضد سياسة الحرمان والإهمال الطبي، ومساندة الأسير محارب مناصرة الذي يحتاج الى متابعة العلاج، وعمليات تجميل وترقيع نتيجة الحروق التي تعرض لها في حادث عرضي داخل السجن.

وعبر ذوو الأسير مناصرة عن قلقهم المتزايد على حياته، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة السجون، مطالبين الجهات الحقوقية الدولية والمحلية، بمتابعة وضعه الصحي والإفراج عنه ليتلقى العلاج المناسب.

#الخليل

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