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كشفان جديدان: آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد

السبت 25 ديسمبر 2021 01:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
كشفان جديدان: آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد



غزة/سما/

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم السبت، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري، جنوب قطاع غزة، ليوم غدٍ الأحد 26 ديسمبر 2021.

وأشارت إلى أن السفر ليوم غدٍ سيكون للمتبقي من الحافلة التاسعة + العاشرة والمتأخرين من الكشف السابق (43/2021) + الحافلة الأولى من الكشف الجديد رقم (44/2021)، إضافة إلى جميع الأسماء في كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (29/2021).

وأكدت على التواجد في تمام الساعة 06:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر، منوهة إلى إجراء فحص "كورونا" لكشف الجوازات المصرية وللحافلتين (الأولى والثانية) من الكشف الجديد، اليوم وحتى الساعة 02:00 في مركزي (شهداء الشاطئ) بغزة، و(شهداء خانيونس) فقط.


وبينت أن مواعيد إجراء فحص كورونا لباقي حافلات الكشف الجديد على النحو التالي:

الأحد 26/12: فحص الحافلتين الثالثة والرابعة

الإثنين 27/12: فحص الحافلتين الخامسة والسادسة

الثلاثاء 28/12: فحص الحافلتين السابعة والثامنة

الأربعاء 29/12: فحص الحافلتين التاسعة والعاشرة

وأكدت على ضرورة التزام جميع المسافرين بموعد سفرهم وعدم التأخر عنه.

للاطلاع على كشف (43/2021): اضغط هنا

للاطلاع على كشف (44/2021): اضغط هنا

للاطلاع على كشف الجوازات المصرية: اضغط هنا

#الية السفر عبر معبر رفح #كشف جوزات مصرية #كشف السفر عبر معبر رفح

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