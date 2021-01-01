هل تلقت إسرائيل والغربيون رسالة الاختبار الإيراني لصواريخها المتطورة؟

كتب د. جلال جراغي:

ترمي الدول من إقامة المناورات العسكرية أهدافًا مختلفة، وأحد هذه الأهداف المألوفة والدائمة من جراء المناورات العسكرية هو قياس مدى القوة العسكرية للقوات المسلحة والارتقاء بمستوى الجهوزية الهجومية والدفاعية لها في أي مواجهة محتملة.

الهدف الآخر من إقامة المناورات العسكرية، هو اختبار أسلحة ما تحت ستار المناورات. وفي الحقيقة فإن هدف الدول من القيام بهذه الاختبارات بهذا الشكل هو عدم إثارة الأجواء والحساسية على المستوى العالمي ذلك أن رسالة مثل هذه الاختبارات توجه مباشرة إلى الدول وليس الرأي العام أو وسائل الإعلام.

والمناورات العسكرية الإيرانية الأخيرة والتي أقيمت على المستويات الثلاثة البحرية والبرية والجوية إضافة إلى رسائلها الإعلامية كانت من النوع الثاني أي بهدف توجيه رسائل إلى الأعداء وتم اختبار أسلحة تمتلكها فقط عدد قليل جدا من الدول.

بشكل عام، فيما يخص أهمية المناورات الإيرانية ينبغي الإشارة إلى أن أهميتها كانت تكمن في سببين. السبب الأول يعود إلى الفترة الزمنية التي أقيمت فيها المناورات. والمناورات أقيمت بعد الجولة الثامنة من المفاوضات النووية وقبل المفاوضات المقبلة والنقطة التي تجدر الإشارة هي أن هذا الاحتمال وارد بأن إيران هي من علقت المفاوضات عمدا ذلك من أجل منح الفرصة لإجراء المناورات العسكرية ومن ثم توجيه رسائل خاصة إلى الأطراف الأخرى لكي تحضر على طاولة المفاوضات المقبلة ممتلئ الوفاض.

والسبب الثاني في أهمية هذه المناورات يعود إلى نوع الأسلحة التي تم اختبارها لأول مرة، وفي الواقع فإن الصواريخ التي تم اختبارها كانت الركيزة الرئيسية لهذه المناورات حيث تتمتع بميزات الصواريخ الأسرع من الصوت والتي لم تحصل على تقنياتها سوى عدة دول كبرى فإن إيران بعد روسيا والصين وأمريكا وكوريا الشمالية نجحت في الحصول على تطوير تقنية هذه الصواريخ القابلة للمناورة.

ولا شك أن مختلف الأطراف منها إسرائيل تلقت رسائل هذه المناورات وعلى أغلب الظن فأن إسرائيل بعد تلقيها هذه الرسائل أعلنت بأنها لا تعارض التوقيع على اتفاق جيد بين إيران والغربيين، كما أن المناورات وجهت رسالة إلى إسرائيل بأن إيران نجحت في الحصول على تقنية الصواريخ المتطورة ومستعدة للرد على أي مغامرات إسرائيلية أو أمريكية.

والرسالة التي وجهت إيران من خلال هذه المناورات إلى الأطراف الأوربية والأمريكية تتمثل في أن صناعة الصواريخ الإيرانية غير قابلة للنقاش في أي مفاوضات وإن الأطراف الأخرى أو أي أحد لا يمكنها منع إيران في طريقها هذه وإنها تمتلك القوة الرادعة إذا ما أقدم هؤلاء على أي حماقة ضدها.

كاتب ايراني